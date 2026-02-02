赤ちゃん犬は給水器のノズルを舐めて水分補給をしているのですが、わざわざ飲みづらそうな体勢をしていて…？クセが強すぎるお水の飲み方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破。「独特な飲み方ｗ」「おもしろい」「可愛いｗ」といった声が寄せられています。 【動画：『子犬がお水を飲んでいる』と思ったら…クセが強すぎる『衝撃的な飲み方』】 赤ちゃん犬のお水の飲み方 Instagramアカウント「b_oto_b」に