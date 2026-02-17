»ñ»º·ÁÀ®¥Ö¡¼¥à¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¿·NISA¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖNISA¤Ï°Â¿´¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢360Ëü±ß¤ò¿·NISA¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¼Â²È¤Î²þ½¤¤ÇµÞ¤Ê½ÐÈñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢²¼ÍîÁê¾ì¤Ç»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â·Ú»ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤È»ñ»º¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À­¤ò¡¢FP¤ÎºØÆ£ÏÂ¹§»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃù¶â¤Ï¥à¥À¡×360Ëü±ß¤ò¿·NISA¤ËÁ´ÅêÆþ¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤À