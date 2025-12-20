2025年12月14日、人気キャバ嬢・ららが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の様子を公開した。 （関連：【画像あり】庶民的な部分が窺える人気キャバ嬢・ららの自宅） 今回アップされた「【ルームツアー】超人気現役キャバ嬢の家が特殊すぎたwww」は、スタッフが家のチャイムを押すところからスタート。ららが愛犬とともに迎え、早速ルームツアーを開始する。まずはシューズクロӦ