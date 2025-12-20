2025年12月14日、人気キャバ嬢・ららが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の様子を公開した。

（関連：【画像あり】庶民的な部分が窺える人気キャバ嬢・ららの自宅）

今回アップされた「【ルームツアー】超人気現役キャバ嬢の家が特殊すぎたwww」は、スタッフが家のチャイムを押すところからスタート。ららが愛犬とともに迎え、早速ルームツアーを開始する。まずはシューズクローゼットをチェック。DiorのサンダルやChristian Louboutinのサンダルなど、ハイブランドのものを大切に履いている様子だ。特にVALENTINOのサンダルは、何回も修理して履き続けているとのことだった。その他にもGUCCIやPRADAのスニーカーやPRADAのサンダルなど、かわいい靴がたくさん詰まっていた。

本人曰く「ワイルドな感じ」という洗面所は、リファのアイロンやドライヤー、スキンケア用品が所狭しと並んでいる。浴室内にはJILLSTUARTのシャンプーやスカルプブラシが置いてあり、「いい匂いする」と笑顔を見せていた。

キッチンはシンクの中にインスタントラーメンを食べたという食器が置いてあったり、百均で買った食器があったり、「ラーメンを茹でただけ」という鍋があったり。意外にも生活感が溢れている。冷凍餃子やアイスが詰まっている冷凍庫に続き、冷蔵庫を開けると大きなパックに入っている水が入っている。これは昔クリオネを飼っていた時に購入した海水だそう。水槽の水を変える前にクリオネが死んでしまったため、そのままになっていると話していた。さらに、水に浸かったしいたけも複数ある。愛犬のご飯に使うそうで、「しいたけめっちゃ買っちゃったの」と戸棚からおもむろにしいたけを取り出して披露していた。

リビングには大きなソファーと大きなテレビ。その真ん中にあるテーブルも高級品かと思いきや、昔買った6800円のものだそう。「金持ち用のテーブルには二段目がない」らしく、リモコンの置き場所に困ってしまうため今も使い続けているとのことだった。さらに、秋田県出身で実家が広いというららは、東京の狭い家が嫌だったため余白が大きくなるように大きな家具を置いているとも話していた。

ダイニングスペースには、ドライフラワーが。これは4月の誕生日にもらったお花だそうで、大切に水をあげていたはずなのに気がついたらドライフラワーになっていたと語る。ららは植物を腐らせてしまうそうなのだが、この花だけは上手くドライフラワーになったためそのまま飾っているそうだ。

寝室に移動すると、大きなフランスベッドが目に入る。枕がないスペースがあるのが嫌だそうで、枕を2つ設置。枕カバーやベッドカバーはシモンズで揃えていた。さらに洋服が詰まっているクローゼットの中も少しだけ公開し、ルームツアー動画を終えていた。

そんな同動画には「良い意味で綺麗すぎず、ありのままの姿を見せてくれてめっちゃ貴重！」、「YouTube撮るからってわざわざキレイに掃除をしてなさそうなところに好感がもてる！」、「オシャレなのに飾らなすぎのバランスが面白すぎる…」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）