高市早苗総理と国民民主党の玉木雄一郎代表が18日、党首会談を行い、「年収の壁」を178万円まで引き上げることで合意した。【映像】国民・玉木代表のコメント（実際の様子）これで去年自民、公明、国民民主の3党で合意した、ガソリンの暫定税率廃止と、「年収の壁」の178万円を目指す引き上げ、この両方を達成することになる。玉木代表は18日の会見で「国民のみなさんから託されたミッション、コンプリートということで、一