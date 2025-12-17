声優でナレーターの石原良さんが、急性心不全のため亡くなった。94歳だった。17日、所属の青二プロダクションが発表した。石原さんは青二プロダクションの創立メンバーの1人で、同事務所のロゴをデザインしている。【画像】石原良さんが002役を務めた『サイボーグ009』にミャクミャクが登場サイトでは「弊社所属石原良儀（94歳）令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹