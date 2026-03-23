ショートアニメ『ちびゴジラの逆襲』が、4月以降も新ストーリーが放送されることが決定した。あわせて新予告映像と新ビジュアルが解禁となり、追加キャストとしてお嬢様ちび怪獣・ちびバトラ役を水瀬いのりが担当する。【動画】ちびバトラ登場！公開された『ちびゴジラ』新映像予告映像は、テレ東系列の大人気番組「おはスタ」とのコラボで、「おはスタ」で司会を務め、本作にも声優として参加している「スバにぃ」こと木村昴