声優の花澤香菜（37）が26日までに自身のインスタグラムを更新。温泉ロケでの浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ぽかぽか草津温泉ロケのオフショット！」と、ロケの私服オフショットやパジャマショットやぐんまちゃんとの浴衣2ショットなどを投稿した。そして「ずっと楽しかった」と楽しかった様子を記した。ネットでは「めちゃかわです」「オフショットどれも可愛すぎ」「パジャマは反則です」「なんとお