《目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない》2026年1月30日、Xで“ボコボコになった”自身の顔面の写真をアップしたのは、声優の三ツ矢雄二だ。アニメ『タッチ』の主人公・上杉達也のほか、アニメ『超電磁ロボ コン・バトラーV』の主人公・葵豹馬（あおい・ひょうま）など数々の名作に出演していることで知られている。また、洋画の吹き替えも多数こなしており、『バック・トゥ・ザ・