Snow Man佐久間大介（33）のアニメ声優仕事が急増している。今年1月まで放送されていた『キミとアイドルプリキュア♪』（テレビ朝日系）での出演に続き、現在放送中の『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系）では切出翔役に抜擢。【もっと読む】宮舘涼太“臆測”強調でSnow Man「国民的人気」に急ブレーキ危機…“めめ不在”の痛手4月からは『メイドさんは食べるだけ』（TOKYO MX系）、『キルアオ』（テレビ東京系）への出演