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JALとラブライブのコラボ企画 今月28日に京都で開催予定だった

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • JALは24日、28日に京都で開催予定だったコラボ企画を中止すると発表した
  • イベントを妨害する旨のメールが届き、所轄警察らと協議を重ねた結果と説明
  • 京都でのイベントには、声優の久保田未夢、内田秀が出席する予定だった
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