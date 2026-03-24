“推しの結婚”を巡る持論が思わぬ炎上に発展している女優・広瀬アリス（31）。しかし事態は収束するどころか、余波が広がっているようだ。広瀬は3月18日、飲食店で撮影されたと思しき近影をXに公開。右手で箸を持ち、左手を口元に当て、大きく目を見開いて驚く表情を見せていた。写真には《ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画》と文章を添えており、大きな反響が寄せられることに。そんな広瀬は22日に、