「ガールズ＆パンツァー」「蒼き鋼のアルペジオ」などの作品で知られる声優の渕上舞さん（38）が2026年3月19日、HKT48の渕上舞さん（29）の活動復帰をXで祝った。HKT渕上さんは25年5月から体調不良で活動を休止していたが、26年2月のコンサートにサプライズ出演し、復帰を発表。その後、本拠地のHKT48劇場（福岡市中央区）での公演にも復帰していた。復帰を報告するポストに声優渕上さんが反応し、「復帰おめでとう」とエールを送