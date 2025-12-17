この記事をまとめると ■タイでは多人数移動にトヨタ・コミューターが主流となっている ■アルファードやレクサスLM風に改造されたコミューターが近年人気になっている ■富裕層向けの私用仕様として独自の文化が醸成されつつある 移動手段を超えたステータスとしての存在 タイでは仕事や観光などでの「移動の足」として多人数乗車できるワゴンバスをチャーターすることが多い。そして、その大半というかほぼすべてが、トヨタ・