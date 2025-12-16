クボタが４日ぶりに反発。大和証券は１５日、同社株の投資判断を「３（中立）」から「１（買い）」へ２段階引き上げた。目標株価は２０００円から３０００円に見直した。２６年から収益性を意識した新中期計画がスタートする見込みで、マネジメント体制の変更も発表し大きな転機の１年となると想定している。業績面でも２６年１２月期、２７年１２月期と２ケタ営業増益を予想している。 出所：MINKABU PRESS