2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月2日配信記事を再掲。記事は原文ママ）2024年12月31日に放送された『NHK紅白歌合戦』は大盛況のなか幕を閉じた。「今回は、前年からの橋本環奈さん、有吉弘行さんに加え、鈴木奈穂子アナと、2024年前期のNHK連続テレビ小説『虎に翼』のヒロインを務めた伊藤沙莉さん