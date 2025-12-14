女優の二階堂ふみ（31歳）が、12月13日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。友人の菅田将暉について「大阪のお母さんみたい」と語った。ドラマ「火星の女王」に出演する菅田将暉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菅田の友人で「しょっちゅう週刊誌に（熱愛疑惑で）お世話になっていた」間柄の二階堂ふみがVTR出演した。二階堂によると、10代の頃に共演した作品の撮影中、二階堂が体調を崩してロケバスに運ばれ