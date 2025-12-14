二階堂ふみ、“友人”の菅田将暉は「大阪のお母さんみたい」
女優の二階堂ふみ（31歳）が、12月13日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。友人の菅田将暉について「大阪のお母さんみたい」と語った。
ドラマ「火星の女王」に出演する菅田将暉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菅田の友人で「しょっちゅう週刊誌に（熱愛疑惑で）お世話になっていた」間柄の二階堂ふみがVTR出演した。
二階堂によると、10代の頃に共演した作品の撮影中、二階堂が体調を崩してロケバスに運ばれたとき、「そんなにお話をしたことがなかった菅田くんが一生懸命、私の顔に当たる光をカーテンで閉めていってくれて、『ごめんなさい』って言ったら、『いいよ、いいよ、寝とき』って。なんかそのときに、大阪のお母さんみたい！って。そういう一面もあるんだなって、そのとき思いましたね」と語る。
菅田も二階堂の印象について、「衝撃でしたね、最初に会ったときは。やっぱり圧倒的な華」があったと語った。
