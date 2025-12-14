現地12月13日に開催されたエールディビジの第16節で、小川航基、塩貝健人、佐野航大が所属するNECは、敵地でテルスターと対戦。２−２のドローに終わった。この試合で、貴重な同点ゴールを奪ったのが、60分から小川に代わって投入された塩貝だった。77分、佐野がペナルティエリア内左から送り込んだ絶大のクロスにニアサイドでスライディングをしながら合わせて、ネットを揺らしてみせた。20歳のストライカーはこれが今季７