「また決めた！」「マジで凄くね？」日本代表歴なしの20歳FWがオランダで今季７点目！途中出場で５戦５発にネット驚嘆「W杯サプライズ選出ありそう」
現地12月13日に開催されたエールディビジの第16節で、小川航基、塩貝健人、佐野航大が所属するNECは、敵地でテルスターと対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で、貴重な同点ゴールを奪ったのが、60分から小川に代わって投入された塩貝だった。77分、佐野がペナルティエリア内左から送り込んだ絶大のクロスにニアサイドでスライディングをしながら合わせて、ネットを揺らしてみせた。
20歳のストライカーはこれが今季７点目。途中出場にもかかわらず、ここ５戦で５ゴールと絶好調だ。
この活躍ぶりに、インターネット上では次のような声が上がった。
「マジで凄くね？」
「塩貝くんまた決めたー！ やっぱりニア強すぎ」
「塩貝くん絶好調すぎる佐野のアシストも完璧！ 日本人コンビ最高だね」
「上田綺世が凄すぎて話題にならんけど塩貝もやばくね？」
「また途中出場でゴールきめてるやんすごいな」
「W杯サプライズ選出ありそう」
「塩貝健人ゴールすご！」
「小川あせってるだろうなー」
日本代表の招集歴がない若きサムライ戦士が、オランダで躍動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が絶妙アシスト→塩貝健人が巧みなスライディング弾
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大が絶妙アシスト→塩貝健人が巧みなスライディング弾