2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬12·î11Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¶½Ûñ¿µ»°»á¤¬¸ùÏ«Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¶½Ûñ»á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£13Ç¯¤Ë¤Ï±ºÏÂ¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ä¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢J£±ÎòÂå£²°Ì¤ÎÄÌ»»168ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ12Ç¯¤«¤é¤Î£¹Ç¯Ï¢Â³£²·å¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ18Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê