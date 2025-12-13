「元気がないと感じた」「監督どうこうよりも…」興梠慎三が古巣の浦和に檄！ 恩師ミシャのJ復帰噂にも言及「すごくいいところに目をつけた」
2025Jリーグアウォーズが12月11日に横浜アリーナで開催。鹿島アントラーズや浦和レッズでストライカーとして活躍した興梠慎三氏が功労選手賞を受賞した。
2005年に鹿島でプロデビューを飾った興梠氏は、クラブの３連覇に貢献。13年には浦和へと移籍し、チームを国内の複数タイトル獲得やアジア制覇に導いた。また個人としては、J１歴代２位の通算168得点に加えて12年からの９年連続２桁ゴール、そして18年連続得点を記録するなど、名実ともに国内屈指の点取り屋としてJリーグで存在感を示した。
そして昨季限りで現役を引退。今季からは浦和のパートナー営業担当に就きながら、アカデミーのロールモデルコーチを兼務して指導者としてのキャリアを歩み始めている。
そんなレジェンドは功労選手賞の受賞に関して、「しっかり評価されたのは本当に嬉しいですね」と語りつつ、こう感謝を示した。
「１人だけでは、このような素晴らしい賞を取れなかったと思います。これまでチームメイトにも監督にも本当に恵まれました。そういう意味では、出会った全ての人たちに感謝したいです」
そして、古巣には愛ある檄を飛ばす。今季の開幕前に優勝候補のひとつに目されながらも、最後までリーグタイトル争いに絡むことができず、７位に終わった浦和の戦いぶりをこう振り返った。
「開幕戦（ヴィッセル神戸戦、０−０）では皆さんもすごく期待していたと思うんですけど、なかなか立て直せなかったです。僕はスタンドから見ることが多かったんですが、１人ひとりに元気がないなと感じました」
また「監督どうこうよりも、選手個々の気持ちの問題かなと感じます」と強調。マチェイ・スコルジャ監督の続投も発表された来季に向けては「同じ監督でやれる分、どんどんチャレンジしてほしい」と期待を込めた。
さらに、名古屋に就任が噂されているミハイロ・ペトロヴィッチ監督にも言及。「名古屋さんはすごくいいところに目をつけたなと思います」と微笑みつつ、「期待しています。楽しみですね」と恩師の現場復帰の可能性を喜んだ。
取材・文●藤井圭
