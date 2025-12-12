東京・台東区で、0歳の赤ちゃんがはしかに感染したことが確認されました。台東区によりますと、0歳の男の子は11月28日に発熱やせきなどの症状が出て、12月5日に医療機関を受診したところ、はしかと診断されたということです。男の子は、ワクチン接種を受けておらず、12月1日に海外から日本に入国していました。また、男の子は2日の午後2時〜5時ごろまで台東区役所を訪れていて、区は接触のあった職員約150人に健康観察を実施してい