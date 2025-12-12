「ホテル密会」発覚から3カ月余り。前橋市政の揺れは一向に収まらない。小川晶氏（42）は男女関係を否定したものの、11月27日に市長を辞職。それに伴い、「出直し市長選」が来年1月に行われることが決まった。渦中の小川前市長はまだ出馬、不出馬の意志を明確にしておらず、目下、彼女の対応が注目の的となっているわけである。【写真を見る】「まるでアイドル」！20代の頃の小川前市長のかわい過ぎる姿一方、その密会の“お相