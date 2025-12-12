お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが12日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。観光名所での落書きに「迷惑行為、犯罪」と断じた。番組では滋賀県大津市の観光名所「瀬田の唐橋」、京都市嵐山の「竹林の小径」での落書きを特集した。日本書紀にも書かれている「瀬田の唐橋」では先月19日に初めて確認された。橋脚だけではなく周辺のベンチ、公衆トイ