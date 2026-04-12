お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。住居選びの驚きの基準について語った。家に金をかけるか、趣味に金をかけるかの議論となり、家はどうでもいいと言われたカズレーザーは「マジでどうでもいいですね」と言い切った。住居選びでこだわるところを問われると「僕は不動産屋行って、最初に紹介したところに絶対住むって決めてます」と