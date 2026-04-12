お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。上京当時に住んでいたアパートの家賃を明かした。番組では今年2月の東京23区シングル向き賃貸物件の平均賃料が13万2903円となったと紹介。出演者の上京当時の家賃が話題となると、カズレーザーは「僕7万か6万いくらかのところを、事故物件なんで半額ぐらいにしてもらってた」「2人で住んでたんで1