お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）が31日、フジテレビ系新番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）にMCとして生出演し、妻の女優・二階堂ふみ（31）のエピソードを披露した。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組で、初回は「学校の先生」がテーマ。現役教員がプライバシー完全保護の状態で、クラス替えやモンスターペアレントの実情を明かしたり、校内備品の値段な