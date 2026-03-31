メイプル超合金カズレーザー（41）が31日放送の『超調査チューズデイ気になる答え今夜出します』（毎週火曜後7：00）に出演。妻で俳優の二階堂ふみ（31）の呼び方をサラッと明かした。【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみカズレーザーが仲良くポーズこの日は、いま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティーとしてスタートとした同番組の初回。ゴールデン帯の