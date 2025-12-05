新生ゼロワン５日の新宿フェイス大会で「風林火山２０２５」タッグトーナメントが開幕。田中将斗（５２）とタッグを組む「Ｘ」の正体は、福岡に拠点を置くプロレス団体・ＭＹＷＡＹのヴァンヴェール・ジャック（１９）だった。ジャックはこの日、田中と組んでトーナメント１回戦でハヤブサ＆新崎人生と激突。田中は事前の会見で「彼（Ｘ）の動きを見ると、みんな度肝を抜かれると思う」とその実力の高さを予告していた。ジ