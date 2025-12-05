マカオにある工商銀行マカオ置地本店を訪れる市民。（資料写真、マカオ＝新華社記者／張金加）【新華社北京12月5日】世界主要国の金融当局で構成される国際組織、金融安定理事会（FSB）はこのほど、「グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）の2025年リスト」を発表した。重要性に応じて分類される4段階のグループ（バケット）では、中国工商銀行がバケット2から3に引き上げられ、中国勢として初めてバケット3に入った。中国