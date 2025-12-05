コーヒーや輸入食品を販売する「カルディコーヒーファーム」は12月5日、実店舗と公式オンラインストアで、毎年恒例の「ウィンターバッグ」を発売した。価格は税込1,800円。2025年の「ウィンターバッグ」は、ニット素材のトートバッグに、菓子やスープなど食品5点を詰め合わせた。数量限定のため、なくなり次第終了。〈カルディ「ウィンターバッグ」セット内容〉カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」2025〈1〉オリジナル