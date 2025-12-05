【カルディ】ニット素材のバッグに食品5点が入った「ウィンターバッグ」発売

コーヒーや輸入食品を販売する「カルディコーヒーファーム」は12月5日、実店舗と公式オンラインストアで、毎年恒例の「ウィンターバッグ」を発売した。価格は税込1,800円。

2025年の「ウィンターバッグ」は、ニット素材のトートバッグに、菓子やスープなど食品5点を詰め合わせた。数量限定のため、なくなり次第終了。

〈カルディ「ウィンターバッグ」セット内容〉

カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」2025

〈1〉オリジナル ウィンターバッグ

〈2〉豆乳ビスケット オランジュショコラ

〈3〉ウィンターボールカステラ

〈4〉プチクラッカー

〈5〉バナナキャラメリゼ風クリーム

〈6〉ポルチーニクリームスープ

ニット素材のトートバッグは、冬にぴったりなシックな色合いの「ネイビー」と「グリーン」の2色から選べる。A4サイズが入るサイズ感で、マチがないすっきりとしたシルエットに仕上げた。大きさ(約)は、縦34cm×横30cm、持ち手55cm。素材はポリエステル、耐荷重3kg。

カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」ネイビー/グリーン

バッグの中には、寒い季節にぴったりな温かいスープやスイーツを楽しめる「オリジナル ウィンターバッグ」限定の商品を詰め合わせた。人気シリーズの豆乳ビスケット、ひとくちサイズのカステラ、パンに合うバナナ風味スプレッド、お湯を注ぐと出来上がるスープ、スープと相性抜群なクラッカーの計5点が入っている。

各アイテムの詳細は以下の通り。

「プチクラッカー」「ウィンターボールカステラ」「豆乳ビスケットオランジュショコラ」

◆豆乳ビスケット オランジュショコラ

ココアとオレンジピール、豆乳を練り込んだビスケットで、チョコレートクリームを挟んだ。

◆ウィンターボールカステラ

ドライフルーツやシナモンを生地に練り込んで焼き上げた、ひとくちサイズのカステラ。

◆プチクラッカー

ひとくちサイズに焼き上げた、サクサク食感のクラッカー。そのまま食べるのはもちろん、スープに入れても楽しめる。

◆バナナキャラメリゼ風クリーム

パンやクラッカーに塗って楽しめる、バナナ風味のスプレッド。カリッとした食感のキャラメルクランチが入っており、塗ったらサクサク･焼いたらパリサク食感が楽しめる。

◆ポルチーニクリームスープ

風味豊かなポルチーニ茸が香る、クリーミーな粉末スープ。

「ポルチーニクリームスープ」「バナナキャラメリゼ風クリーム」

■カルディコーヒーファーム公式サイト