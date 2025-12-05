【カルディ】ニット素材のバッグに食品5点が入った「ウィンターバッグ」発売
コーヒーや輸入食品を販売する「カルディコーヒーファーム」は12月5日、実店舗と公式オンラインストアで、毎年恒例の「ウィンターバッグ」を発売した。価格は税込1,800円。
2025年の「ウィンターバッグ」は、ニット素材のトートバッグに、菓子やスープなど食品5点を詰め合わせた。数量限定のため、なくなり次第終了。〈カルディ「ウィンターバッグ」セット内容〉
カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」2025
〈1〉オリジナル ウィンターバッグ
〈2〉豆乳ビスケット オランジュショコラ
〈3〉ウィンターボールカステラ
〈4〉プチクラッカー
〈5〉バナナキャラメリゼ風クリーム
〈6〉ポルチーニクリームスープ
ニット素材のトートバッグは、冬にぴったりなシックな色合いの「ネイビー」と「グリーン」の2色から選べる。A4サイズが入るサイズ感で、マチがないすっきりとしたシルエットに仕上げた。大きさ(約)は、縦34cm×横30cm、持ち手55cm。素材はポリエステル、耐荷重3kg。
カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」ネイビー/グリーン
カルディコーヒーファーム「ウィンターバッグ」ネイビー/グリーン
「ウィンターバッグ」ネイビー/グリーン
バッグの中には、寒い季節にぴったりな温かいスープやスイーツを楽しめる「オリジナル ウィンターバッグ」限定の商品を詰め合わせた。人気シリーズの豆乳ビスケット、ひとくちサイズのカステラ、パンに合うバナナ風味スプレッド、お湯を注ぐと出来上がるスープ、スープと相性抜群なクラッカーの計5点が入っている。
各アイテムの詳細は以下の通り。
「プチクラッカー」「ウィンターボールカステラ」「豆乳ビスケットオランジュショコラ」
◆豆乳ビスケット オランジュショコラ
ココアとオレンジピール、豆乳を練り込んだビスケットで、チョコレートクリームを挟んだ。
◆ウィンターボールカステラ
ドライフルーツやシナモンを生地に練り込んで焼き上げた、ひとくちサイズのカステラ。
◆プチクラッカー
ひとくちサイズに焼き上げた、サクサク食感のクラッカー。そのまま食べるのはもちろん、スープに入れても楽しめる。
◆バナナキャラメリゼ風クリーム
パンやクラッカーに塗って楽しめる、バナナ風味のスプレッド。カリッとした食感のキャラメルクランチが入っており、塗ったらサクサク･焼いたらパリサク食感が楽しめる。
◆ポルチーニクリームスープ
風味豊かなポルチーニ茸が香る、クリーミーな粉末スープ。
「ポルチーニクリームスープ」「バナナキャラメリゼ風クリーム」