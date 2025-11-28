本日11月28日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。上白石萌音は2年ぶりのMステ出演を果たす。【写真】上白石萌音、RADWIMPS、Travis Japan…本日出演のアーティスト全7組上白石は、自身が声優を務めた映画『君の名は。』の主題歌のひとつで、同日ゲストのRADWIMPSが歌唱、野田洋次郎が作詞作曲を手掛けた『なんでもないや (movie ver.)』を清塚信也のピアノ演奏とともに披露する。RADWIMPSが