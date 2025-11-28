『Mステ』に豪華7組が登場！上白石萌音は大ヒット映画主題歌を“本人”の前でカバー

本日11月28日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。

上白石萌音は2年ぶりのMステ出演を果たす。

【写真】上白石萌音、RADWIMPS、Travis Japan…本日出演のアーティスト全7組

上白石は、自身が声優を務めた映画『君の名は。』の主題歌のひとつで、同日ゲストのRADWIMPSが歌唱、野田洋次郎が作詞作曲を手掛けた『なんでもないや (movie ver.)』を清塚信也のピアノ演奏とともに披露する。

RADWIMPSが見つめるなかでのパフォーマンスに「ご本人たちの前で歌うというまさかの事態に慄いていますが、感謝とリスペクトを直接お伝えするまたとない機会、精一杯歌わせていただきます」と上白石。

RADWIMPSのトリビュートアルバムにも参加して歌声を披露した上白石が、どんな『なんでもないや』を見せるのか？

また、清塚信也との競演にも「清塚さんの美しいピアノの情感が大好きなのでご一緒できてとてもうれしいです！胸をお借りします！」と期待を寄せ、「一期一会の夜、楽しみ尽くせるよう頑張ります」と意気込みも明かした。

上白石は、映画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』の主題歌で、MONGOL800のキヨサクが作詞を手掛けた『奇跡のようなこと』も披露。豪華2曲のパフォーマンスに注目だ。

◆RADWIMPSは最新アルバムの収録曲を

11月23日（日）にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSは、3年ぶりのMステ出演で、最新アルバムの収録曲『筆舌』をパフォーマンス。

デビュー3周年を迎えたTravis Japanは3rdアルバムからの先行配信曲『Disco Baby』を。

そして緑黄色社会は、木曜ドラマ『緊急取調室』の主題歌『My Answer』を披露する。

◆出演アーティスト（※五十音順）

上白石萌音：『なんでもないや (movie ver.)』『奇跡のようなこと』

CUTIE STREET：『かわいいだけじゃだめですか？』『かわいいさがしてくれますか？』

Travis Japan：『Disco Baby』

乃木坂46：『ビリヤニ』

マカロニえんぴつ：『パープルスカイ』

RADWIMPS：『筆舌』

緑黄色社会：『My Answer』