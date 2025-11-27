ＲＩＺＩＮ、ＤＥＥＰで活躍するモデル級美女格闘家のケイト・ロータスが２４日、同日放送されたＴＢＳ「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場したことを報告した。ケイトは１ｓｔステージを楽々クリア。２ｎｄステージで脱落したものの、身体能力の高さをみせ、反響を呼んだ。１ｓｔステージでは難関ドラゴングライダーも見事に攻略すると、最後の２つのそり立つ壁も楽々とクリアし、２３秒４４を残し、余裕のクリア。２ｎｄステージもロ