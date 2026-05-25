ボクシング世界３階級王者で亀田プロモーションの亀田興毅代表（３９）が２５日、都内で記者会見を開き、危ぶまれていた主催のダブル世界戦興行（６月６日、愛知国際展示場）を予定通り開催することを発表した。ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の２度目の防衛戦や、ルイス・ネリ（メキシコ）ＶＳジョンリエル・カシメロ（フィリピン）の悪童対決など全７試合を実施する。「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」を共同運営していた株式