週末から各地でクマの出没が相次いでいます。一般的にクマは今月下旬ごろから冬眠に入るとされていますが、専門家は今年のクマはいつまで出没が続くか見通しが立たないと注意を呼びかけています。北海道苫前町に現れた巨大なクマ。目をつけたのは、シカの肉が入った重さ300キロを超える箱わなです。何度も揺さぶり続け、ついに！猟友会によると、クマは体重400キロほどと推定され、標準的なオスの2倍ほどに相当するということです