2025年4月から11月末までのクマによる人身被害者は全国で230人、そのうち死者は13人に上り、史上最悪の事態となった。26年もクマの出没におびえ続けねばならないのか。＊＊＊【実際の写真】衝撃のビジュアル！クマが腰を抜かして逃げていく「最新兵器」本来、クマは11月下旬から12月ごろに冬眠を始めるのだが、今なお被害は収まらない。12月20日には、宮城県大和町の山林で80代男性の死亡が確認された。男性は猟友会に所属