受精卵を半年「寸止め」’25年の漢字は「熊」。それほどクマ被害に悩まされた年だった。12月に入っても人里へ下りて来るクマがいて、冬眠をしないクマが増えるのではないかとも言われている。クマは冬眠中に出産する。冬眠しなくても出産できるものなのか。「出産するときは落ち着いた場所が必要なので、冬眠している穴の中でないと、出産はむずかしいと思います」こう語るのは、北海道大学大学院でクマの冬眠や繁殖などを研究し、