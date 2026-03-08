昨年より、クマによる死傷者が全国各地で相次いでいる。著書に『クマは都心に現れるのか？』がある動物学者の小池伸介氏によれば、クマは本来、人間を食べ物として認識していないが、「人を食べたことがあるクマ」は危険な存在になると警告する。そのメカニズムについて、くわしく教えてもらった。多くのクマは人間を食べ物と思っていない2025年のようにクマによる人身被害が大きく報道され、社会的な問題になると、クマがあたかも