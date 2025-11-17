愛媛県最大の信用金庫である「愛媛信用金庫」が、2025年9月期決算で過去最大額の赤字を計上することが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「2025年9月期決算について」と書かれた内部資料「週刊文春」が入手した内部資料によると、2025年9月期の赤字額は約129億円。愛媛信金の経営陣は「含み損が膨らんだ債券を売却したため大幅赤字となったが、経営の健全性には問題がない」などと説明しているという。松山市に本店を置く愛