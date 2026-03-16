監督として「1％でも勝つ確率が高い野球を選択する」ということを徹底し、頭を使って、そうした野球に対応できる選手を育てることに努めてきた。1992年（平4）夏の「松井5敬遠」も2002年（平14）夏の全国制覇も、目指す野球に徹した中で、たどり着いたひとつの結果だ。頭を使った野球をしないと、強い相手に勝つことはできない。特に高校野球では体力、技術だけでなく、心理戦の部分で展開は大きく変わる。だからこそ、守備と