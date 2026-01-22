カルボナーラやボロネーゼもいいけれど、たまには日本のエッセンスを取り入れた「和風スパゲッティ」はいかがですか？今回は和×イタリアンの「傑作」と呼びたくなる逸品たちをご紹介します。和風の味付け×生パスタの相性の良さに唸る『スパゲティ麦小屋』＠青山「20年前は日本人向けの和風な味わいと生パスタの組み合わせはまだ珍しく、チャレンジしたいと思ったんです」と店主の岡田達夫さんは20年前にこちらをオープン。一番の