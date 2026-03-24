24日午後3時50分ごろ、愛媛県新居浜市の住宅の玄関先で、男性が首から血を流して倒れているのを近隣の住民が発見した。男性は住人の星田牧男さん（67）で、搬送先の病院で死亡が確認された。県警によると、星田さんの首に傷があり、敷地内から包丁1本が発見された。星田さんは妹（64）と2人暮らし。当時妹は在宅しており、けがはなかった。県警は自殺と事件の両面で調べる。