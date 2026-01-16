愛媛県松山市の中心部にある繁華街で、「松山市観光案内所」と名乗る風俗店紹介の無料案内所がオープンし、市は、「市の関連施設と誤認される恐れがある」と懸念している。県警に連絡して対応してもらっているが、名前を変えないまま、半年近く営業している。止めさせる法的な根拠はないといい、県警では、「今後どうするか検討している」と取材に明かした。「市の施設か」これまでに数件問い合わせ入口付近の2か所に大きく、「松