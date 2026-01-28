銀座コージーコーナーは、ワーナーブラザース･ディスカバリー グローバル･コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、ハリー･ポッターの魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子を、2026年1月30日から全国の店舗で販売する。【すべての画像はこちら】ハリー･ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックスや「ホグワーツ魔法魔術学校」の寮をデザインしたスイーツ缶などラインアップは、「ハリー･