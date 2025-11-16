来年３月に開催されるＷＢＣに大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）のドジャース勢は日本代表に合流できるのか。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１４日に配信されたＡＢＥＭＡのインタビューで慎重な姿勢を示したことで、ドジャース勢の参加問題が表面化してきた。ロバーツ監督は「彼らが出場することを選択するならわれわれは全力でサポートする」と前置きした上で「個人的なこと