大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月15日(日本時間16日)ロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・メッツ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたメッツ戦に二刀流ではなく投手専任で今季3度目の先発登板、6回95球を投げ2安打1失点、10奪三振、2四球の快投で2勝目を挙げた。 この日で規定投球回数に到達し防御率は0.50となり、リーグトップに浮上