本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は、12日（日本時間13日）の本拠地レンジャーズ戦で先発登板し、4回94球で5安打6奪三振5四球2失点。チームは2-5で敗れ、今季2敗目を喫した中、的確なアドバイスを送る25歳の同僚に好感を抱く日本ファンが続出した。手厳しくも、期待を込めた言葉を送った。本拠地レンジャーズ戦後、制球難に苦しんだ佐々木の背中を押すように言葉を重ねたのは「7番・捕手」で先発